Bakan Akar'dan kritik açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Moskova’daki dörtlü savunma bakanları toplantısına ilişkin açıklama geldi. Toplantıların olumlu bir havada geçtiğini belirten Akar, "Terörden kurtulmak için elimizden gelen çabayı gösterip, çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye, Rusya, Suriye, İran savunma bakanları ve istihbarat başkanları Moskova’da 25 Nisan’da bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı’ndan toplantıya ilişkin ilk açıklama geldi.

Akar, toplantıların olumlu bir havada geçtiğini belirtti. "Terörden kurtulmak için elimizden gelen çabayı gösterip, çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

Hulusi Akar, sığınmacıların Suriye'ye gönüllü ve güvenli şekilde dönüşünü amaçladıklarını toplantıda dile getirdiklerini de söyledi.

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