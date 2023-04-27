Vatan Partisi'nden İmamoğlu'na tepki

Yalova’daki seçim çalışmalarında Atatürk’ün cumhuriyetçilik, halkçılık, laiklik, milliyetçilik, devletçilik ve devrimcilik ilkelerine “hanımcılığı” ekleyen Ekrem İmamoğlu, 8. Okun da teyzecilik olduğunu açıkladı. İmamoğlu 7. ok eleştirileri üzerine hazırlattığı 8. ok videosunu twitter hesabından yayınladı.



Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, İmamoğlu’nun çıkışlarına sert tepki gösterdi. İmamoğlu için “Türkiye’nin Zelenski’si” benzetmesi yapan Bursalı, Atatürk ve Altı Ok’un hedef alındığını belirtti.



Vatan Partisi Genel Sekreteri Altı Ok’u reddeden CHP’nin Dersim’e sarıldığını, HDP’'leştiğini ve LGBT’ci olduğunu ifade etti





Ekrem İmamoğlu’nun sistemin şişirdiği balon olduğunu vurgulayan Bursalı, “Ukrayna'da 3.sınıf komedyeni Devlet Başkanı yaptılar. Demirtaş'ı da barış güvercini yapmışlardı. İmamaoğlu da aynı yolun yolcusu. Ancak sistem bitti ve balonlar patladı” dedi.