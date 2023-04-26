Ali Babacan'dan itiraf: “Kitlemizin tamamını CHP listelerine taşıyamayız”

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin seçmen kitlesini Kılıçdaroğlu ve CHP’ye oy vermeye yönlendiremeyeceklerini açıkladı. Babacan, "Teklif CHP'den geldiğinde biz kendi kitlemizin tamamını CHP listelerine taşıyamayabiliriz dedik. Onlarda doğal karşıladılar” dedi.

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Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçmenlerinin tamamını Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP’ye oy vermek için yönlendiremeyeceklerini açıkladı. Haber Türk Televizyonuna konuşan Babacan, seçmen kitlesini CHP listelerine taşıyamayacakları gerçeğini CHP’ye de ilettiklerini söyledi.

Dürüst olduklarını belirten Babacan, CHP’nin de Deva Partisi seçmeninden oy alamamasını doğal karşıladığını ifade etti.

Babacan, Deva Partisi adaylarının CHP listelerinde yer alması teklifinin CHP’den geldiğini açıkladı. Deva Partisi lideri kendilerinin de fedakarlık yaptığını ifade etti, “Bağrımıza taş bastık” dedi.

Milletvekili aday sıralarını CHP’nin verdiğini kendilerinin ise isimleri yerleştirdiğini kaydeden Babacan, seçimden sonra Deva Partisi’nin daha güçlü olacağını ifade etti.

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