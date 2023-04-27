Kılıçdaroğlu'nun ortağından Öcalan vaadi: Saliha Aydeniz'den skandal açıklama

Seçimlere Yeşil Sol Parti ile gireceğini açıklayan HDP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'na desteğini duyurmuştu. İşte o destek mitinglerinden birinde sahneye çıkan DBP Milletvekili Saliha Aydeniz tepki çeken açıklamalara imza attı.

YSP kendisini kilit parti olarak tanımladıktan sonra sık sık terörist başı Abdullah Öcalan'ın serbest kalacağına dair açıklamalar yapmaya başladı. "Abdullah Öcalan'a özgürlük" vaadi ile ilgili son açıklamayı DBP Milletvekili Saliha Aydeniz yaptı.

Konuşmasında Öcalan’ı özgürleştirme vaadinde bulunan Aydeniz, "Kürt sorununun demokratik çözümünün birinci muhatabı, sayın Abdullah öcalandır. İmralı özgürleşecek, Türkiye özgürleşecek; İmralı özgürleşecek, Kürdistan özgürleşecek. Buna inananlarla beraber siyaset yapalım" dedi.