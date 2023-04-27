Vatan Partisi Burdur'da sahaya indi

Korkmuyorlar, zorlukların üstüne üstüne gidiyorlar. Vatandaşlarla o zorlukları konuşuyorlar çözümü de anlatıyorlar. Vatan Partisi’nin Milletvekili Adayları kentlerin, ilçelerin, köylerin kalbinde.

Göller, güller, gönüller diyarı, tarım ve hayvancılık kenti Burdur’da Vatan Partisi Milletvekili adayları yerel basın ile bir araya geldi. 1’inci sıra Milletvekili Adayı Osman Erbil, partisinin çözümlerini kamuoyu ile paylaştı.

Burdur 2’inci sıra Milletvekili Adayı İbrahim Kılınç, partisinin Üretim Devrimi programına değindi. Uluslararası piyano yarışmalarında ülkemizi başarıyla temsil eden 3’üncü sıra Milletvekili Adayı Nil Sevil Uçar, partisinin genç adaylarının bilimin ve sanatın ışığında geleceği inşa edeceğini belirtti.

Ardından adaylar pazarda esnafı ziyaret etti. Vatan Partisi’nin çözümleri anlatıldı. Üreticilerin ve esnafın ilgisi yoğun oldu.