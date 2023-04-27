Perinçek'ten yurtdışı seçmenine çağrı: "Güçlü devlet sizler için de ihtiyaç"

Yurt dışında oy verme işlemi başladı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yurt dışındaki seçmenlere seslendi. "Güçlü Devlet yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için de ihtiyaç" diyen Perinçek, gurbetçileri Vatan Partisi'ne oy vermeye davet etti.

Perinçek, "Her oyunuz altın değerindedir. Sizlere güveniyoruz" ifadelerini kullandı. Perinçek, Ermeni Soykırımı yalanını da yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla birlikte yıktıklarını hatırlattı. Güçlü devletin en çok yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza gerekli olduğunu belirten Perinçek, "Güçlü devlet sayesinde orada başı dik, onurlu yaşayacaksınız" ifadelerini kullandı.