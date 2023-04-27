Perinçek'ten yurtdışı seçmenine çağrı: "Güçlü devlet sizler için de ihtiyaç"

Yurt dışında oy verme işlemi başladı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yurt dışındaki seçmenlere seslendi. "Güçlü Devlet yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için de ihtiyaç" diyen Perinçek, gurbetçileri Vatan Partisi'ne oy vermeye davet etti.

Son Güncelleme:

Yurt dışında oy verme işlemi başladı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yurt dışındaki seçmenlere seslendi. "Güçlü Devlet yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için de ihtiyaç" diyen Perinçek, gurbetçileri Vatan Partisi'ne oy vermeye davet etti.

Perinçek, "Her oyunuz altın değerindedir. Sizlere güveniyoruz" ifadelerini kullandı. Perinçek, Ermeni Soykırımı yalanını da yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla birlikte yıktıklarını hatırlattı. Güçlü devletin en çok yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza gerekli olduğunu belirten Perinçek, "Güçlü devlet sayesinde orada başı dik, onurlu yaşayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Doğu Perinçek # Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu

Benzer Videolar

AK Parti'de HÜDA PAR telaşı başladı AK Parti'de HÜDA PAR telaşı başladı
Türkyılmaz'dan İmamoğlu'na tepki Türkyılmaz'dan İmamoğlu'na tepki
Oy verme işlemi sınır kapılarında başladı Oy verme işlemi sınır kapılarında başladı
Bakan Akar'dan kritik açıklama Bakan Akar'dan kritik açıklama
Vatan Partisi adayları sahada Vatan Partisi adayları sahada
Vatan Partisi'nden İmamoğlu'na tepki Vatan Partisi'nden İmamoğlu'na tepki
Vatan Partisi Burdur'da sahaya indi Vatan Partisi Burdur'da sahaya indi
Kılıçdaroğlu'nun ortağından Öcalan vaadi Kılıçdaroğlu'nun ortağından Öcalan vaadi
Ali Babacan'dan itiraf Ali Babacan'dan itiraf
"Yeşil Sol Parti'yi Kandil kurdu" "Yeşil Sol Parti'yi Kandil kurdu"
"3 yıl için kiraları donduracağız" "3 yıl için kiraları donduracağız"
Erkan Baş'a tokat gibi anket sonucu Erkan Baş'a tokat gibi anket sonucu
Çok Okunanlar
1 0850'li numaralar nasıl engellenir?
2 27 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları
3 Meteoroloji'den o bölgelere uyarı!
4 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi!
5 Ücretsiz Yüksek Hızlı Tren seferleri başladı