Kılıçdaroğlu Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirkete verecek! Bayraktar'dan tepki
Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yayınladığı video ile Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir şirket olan Sierra Nevada Corporation'a vereceğini duyurdu. Haluk Bayraktar'dan cevap gecikmedi.
Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu bu videoda Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesini iptal edip bölgeyi uzay ve havacılık üssü yapmayı planladığını ve Amerikalı bir şirketle bu konuda görüştüğünü söyledi.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri. Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş." diyerek tepki gösterdi.
Atatürk Havalimanı. pic.twitter.com/DxBEesbRX1— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 27, 2023
Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri…— Haluk Bayraktar (@haluk) April 27, 2023
Halen “en iyisini” Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek…
Nuri Demirağ’ın… pic.twitter.com/0UL1EAMaDA