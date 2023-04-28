Çiftçiye nefes aldıracak politikalar Vatan Partisi'nde
Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı ve Nevşehir 1. sıra milletvekili adayı Cenk Özdemir, partisinin tarım programını açıkladı.
Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı ve Nevşehir 1. sıra milletvekili adayı Cenk Özdemir, partisinin tarım programını açıkladı. Vatan Partisi iktidarında üreticinin baş tacı olacağını söyleyen Özdemir, çiftçi borçlarına uygulanan faizin silineceğini ve elektrik dağıtım firmalarının kamulaştırılacağını belirtti.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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