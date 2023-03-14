Vatan Partisinden YSK’ya 100 bin imza başvurusu: "Vatandaşın önündeki engelleri kaldıralım"

Seçimler için geri sayım başlarken Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde de 100 bin imzanın toplanması gerekiyor. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek de 100 bin imza toplayarak aday olacak isimlerin başında geliyor.



Vatan Partisi, Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak vatandaşın cumhurbaşkanlığı aday tercihlerini yapabilmesi için engellerin kaldırılmasını istedi.



Vatan Partisi heyetinde, Genel Sekreter Özgür Bursalı, Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av. Mehmet Cengiz, Hukuk İşleri Bürosu Başkanı Av. Nusret Senem ve MKK üyesi Av. Erdem Cömert yer aldı.



Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret eden heyet, cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imzanın toplanmasının kolaylaştırılması amacıyla öneriler sundu.



Deprem felaketinden etkilenen 11 ildeki Cumhurbaşkanı aday tercihi başvuruları ve yurtdışı Cumhurbaşkanı aday tercihlerini kolaylaştırmak gerektiği belirtildi.



Sunulan dilekçede E-Devlet yoluyla cumhurbaşkanı aday tercihi başvurularının da olanaklı hale getirilmesi, Cumhurbaşkanlığına aday teklifine ilişkin başvuru süresinin 2 hafta olarak belirlenmesi, İstanbul, İzmir, Aydın, Bursa ve Antalya illerindeki bir kısım İlçe Seçim Kurullarının taşınması yolundaki Kurulunuz kararından rü’cu edilmesi, Vatandaşların yalnızca kayıtlı oldukları değil, herhangi bir ilçe seçim kurulunda da imza verebilmesi, Cumhurbaşkanlığı aday teklifine ilişkin başvuruların yapıldığı süre boyunca İlçe Seçim Kurullarının çalışma saatlerinin 8.00 – 22.00 arası olarak belirlenmesi hususunda karar alınması, yurt dışında kayıtlı seçmenlerin cumhurbaşkanı aday tercihi başvurularının yurt dışı ilçe seçim kurulu temsilciliklerinde bizzat yapılması hususunda karar alınması ve gereğinin yapılması talep edildi.