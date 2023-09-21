Yerel seçimler ne zaman? 2024 Belediye ve muhtarlık seçimleri hangi tarihte yapılacak?
Mayısta gerçekleşen milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası gözler 2019'dan beri ilk kez yapılacak yerel seçimlere çevrildi. Yerel seçimler ne zaman? 2024 Belediye ve muhtarlık seçimleri hangi tarihte yapılacak?
2024 yerel seçim takvimi, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2023 yılında gerçekleşen 28. dönem milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunda, şimdi gözler belediye ve muhtarlık seçimlerine çevrildi. 2019'da son kez gerçekleştirilen yerel seçimlerin hangi tarihte yapılacağı önemli bir konu haline geldi. İşte 2024 yerel seçim takvimi ve ayrıntıları:
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN? 2024 BELEDİYE VE MUHTARLIK SEÇİMLERİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
Türkiye yerel seçimlerinin, 31 Mart 2024 tarihinde olması planlanmıştır. Bu seçimler, belediye başkanlarının, büyükşehir belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin, il genel meclisi üyelerinin, muhtarların ve ihtiyar heyeti üyelerinin belirlendiği beş yıllık bir dönemin sonucunda yapılacaktır.
2024 yılında gerçekleşecek yerel seçimlerde aşağıdaki görevlere oy kullanılacaktır:
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri
2024 yerel seçimleri, Türkiye'nin yerel yönetimlerini şekillendirecek ve yerel düzeydeki politika ve hizmetlerin yönünü belirleyecektir. Bu seçimler, vatandaşların yerel yönetimlere olan katkılarını ve tercihlerini yansıtma fırsatı sunacaktır.