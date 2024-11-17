A Milli Futbol Takımı'mız Galler ile 0-0 berabere kaldı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'i ağırladığı mücadelede sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmazken, Milli Takımımız liderlik koltuğunu korudu.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
A Milli Futbol Takımı'mız Galler ile 0-0 berabere kaldı
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dakikada kazandığımız penaltı fırsatıyla öne geçme şansı yakalayan Ay-Yıldızlı ekip, 89. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı penaltının direkten dönmesiyle üstünlük fırsatını değerlendiremedi.
Bu sonuçla puanını 11'e çıkaran Türkiye, A Ligi'ne yükselme hedefine bir adım daha yaklaşırken, kaderini son maça bıraktı. Galler ise puanını 9'a yükselterek yarışta kalmayı başardı.

İki ekip arasındaki ilk maç da golsüz sona ermişti. Milliler, daha önce İzmir’de İzlanda’yı 3-1, Samsun’da Karadağ’ı 1-0, deplasmanda ise İzlanda’yı 4-2 mağlup etmişti. Galler ise grupta Karadağ’ı 2-1 yenerken, İzlanda ile 2-2 berabere kalmış ve son maçında Karadağ’ı 1-0 mağlup etmişti.

Son maçlarda alınacak sonuçlar, A Ligi’ne yükselen takımı belirleyecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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