Alperen Şengün’den tarihi performans! Houston Rockets galibiyet serisini 8 maça çıkardı

NBA’de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Houston Rockets, Orlando Magic’i deplasmanda 116-108 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini aldı. Bu önemli maçta Alperen Şengün, 22 sayı, 12 ribaunt ve 4 asistle “double-double” yaparak Rockets’ın galibiyetinde kilit rol oynadı.

Orlando’daki Kia Center’da oynanan karşılaşmada, Rockets’ın diğer yıldızlarından Jalen Green 26 sayı, Fred VanVleet ise 19 sayı üreterek galibiyete katkı sağladı.

Ev sahibi Orlando Magic’te ise genç yıldız Paolo Banchero 31 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Franz Wagner de 20 sayı kaydetti ancak bu performanslar mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

DONCIC ŞOV YAPTI, LAKERS NUGGETS'I DEVİRDİ

NBA’de gecenin diğer dikkat çeken maçında Los Angeles Lakers, Denver Nuggets’ı 120-108 mağlup etti. Lakers forması giyen yıldız oyuncu Luka Doncic, 31 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistlik performansıyla maçın en dikkat çeken ismi oldu.

Lakers’ta ayrıca Austin Reaves 22 sayı, 8 asist ve 5 ribauntluk katkı verdi. Denver Nuggets cephesinde ise Aaron Gordon 26 sayı, 11 ribauntla “double-double” yapmasına rağmen, Jalen Pickett’ın 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA'DE GECENİN SONUÇLARI:

Orlando Magic - Houston Rockets: 108-116

Indiana Pacers - Dallas Mavericks: 135-131

Miami Heat - Detroit Pistons: 113-116

San Antonio Spurs - New York Knicks: 120-105

Oklahoma City Thunder - Philadelphia 76ers: 133-100

Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans: 115-119

Utah Jazz - Washington Wizards: 128-112

Sacramento Kings - Cleveland Cavaliers: 123-119

Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies: 115-99

Phoenix Suns - Chicago Bulls: 127-121

Los Angeles Lakers - Denver Nuggets: 120-108