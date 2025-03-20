Alperen Şengün’den tarihi performans! Houston Rockets galibiyet serisini 8 maça çıkardı
Milli basketbolcu Alperen Şengün, Orlando Magic karşısında sergilediği “double-double” performansıyla takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu. İşte NBA’de gecenin öne çıkan mücadeleleri…
NBA’de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Houston Rockets, Orlando Magic’i deplasmanda 116-108 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini aldı. Bu önemli maçta Alperen Şengün, 22 sayı, 12 ribaunt ve 4 asistle “double-double” yaparak Rockets’ın galibiyetinde kilit rol oynadı.
Orlando’daki Kia Center’da oynanan karşılaşmada, Rockets’ın diğer yıldızlarından Jalen Green 26 sayı, Fred VanVleet ise 19 sayı üreterek galibiyete katkı sağladı.
Ev sahibi Orlando Magic’te ise genç yıldız Paolo Banchero 31 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Franz Wagner de 20 sayı kaydetti ancak bu performanslar mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
DONCIC ŞOV YAPTI, LAKERS NUGGETS'I DEVİRDİ
NBA’de gecenin diğer dikkat çeken maçında Los Angeles Lakers, Denver Nuggets’ı 120-108 mağlup etti. Lakers forması giyen yıldız oyuncu Luka Doncic, 31 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistlik performansıyla maçın en dikkat çeken ismi oldu.
Lakers’ta ayrıca Austin Reaves 22 sayı, 8 asist ve 5 ribauntluk katkı verdi. Denver Nuggets cephesinde ise Aaron Gordon 26 sayı, 11 ribauntla “double-double” yapmasına rağmen, Jalen Pickett’ın 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
NBA'DE GECENİN SONUÇLARI:
Orlando Magic - Houston Rockets: 108-116
Indiana Pacers - Dallas Mavericks: 135-131
Miami Heat - Detroit Pistons: 113-116
San Antonio Spurs - New York Knicks: 120-105
Oklahoma City Thunder - Philadelphia 76ers: 133-100
Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans: 115-119
Utah Jazz - Washington Wizards: 128-112
Sacramento Kings - Cleveland Cavaliers: 123-119
Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies: 115-99
Phoenix Suns - Chicago Bulls: 127-121
Los Angeles Lakers - Denver Nuggets: 120-108
Kaynak: Anadolu Ajansı