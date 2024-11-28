Amatör futbolda yeni dönem başlıyor

Ural Aküzüm, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, amatör futbolun gelişmesi için önemli projeler üzerinde çalıştıklarını ve bu projelerin kulüplerin ve amatör camianın ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirildiğini ifade etti.

GENÇ YAŞ KONTENJANI SINIRLANDIRILDI

Aküzüm, genç yaş kontenjanı konusunda yeni kararların alındığını belirtti. Müsabaka kadrosunda 5 futbolcu, sahada ise 2 oyuncu ile sınırlandırıldı ve ilk 11’de sahaya çıkma zorunluluğu getirildi. Süper Amatör Lig’e de bu uygulama ilk kez dahil edildi.

Yaşı büyük oyuncular için kontenjan sınırlamasının ise BAL ve yerel liglerde tamamen kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca altyapılarda ve yaş gruplarında (18 yaş altı hariç), 2 yaş küçük oyunculara kontenjan açıldı. Bu sayede yetenekli genç oyuncuların daha erken yaşta sahaya çıkmasının önü açıldı.

AMATÖR KULÜPLERE MADDİ DESTEK VE PLAY-OFF UYGULAMASI

Lisans ücretlerinin ekonomik koşullara uygun olarak düşük tutulduğunu ifade eden Aküzüm, amatör kulüplerin yetiştirdiği oyunculardan ekstra kazanç sağlaması için yeni düzenlemelerin devreye girdiğini belirtti. Maddi konularda amatör kulüplere "Türk futbol tarihinde görülmemiş" destek sağlandığını ve Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) ilk kez play-off sistemi getirildiğini söyledi.

BEIN SPORTS’DAN AMATÖR FUTBOLA BÜYÜK DESTEK

Aküzüm, beIN Media Group tarafından hayata geçirilen beIN Squad projesine dikkat çekerek, bu girişimin amatör kulüplere büyük katkı sağladığını dile getirdi. Proje kapsamında 50 amatör futbol kulübüne forma seti desteği veriliyor. Programda yer alan kulüplerin hikayeleri, başarıları ve hedefleri beIN Sports ekranlarından izleyicilere aktarılıyor.

“Amatör Ruh, Profesyonel Destek” mottosuyla hareket eden beIN Squad, amatör futbolun ruhunu ve hikayelerini tüm Türkiye’ye ulaştırmayı hedefliyor.

Amatör kulüplerin başarılarını artırmayı ve altyapıyı güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Aküzüm, TFF ve beIN Sports iş birliğiyle daha büyük projelere imza atacaklarını söyledi. Ayrıca amatör camiasının desteklenmesi konusunda emeği geçen herkese teşekkür etti.