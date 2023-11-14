Anadolu Efes'in Rakibi Monaco!

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 8. haftasında deplasmanda Fransa'nın Monaco ekibiyle karşı karşıya gelecek. İşte karşılamaya dair detaylar.

Anadolu Efes'in Rakibi Monaco!
Anadolu Efes'in Rakibi Monaco!

Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan Anadolu Efes, averajla 13. sırada yer alıyor. Monaco ise 5 galibiyet ve 2 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor.

Avrupa Kupalarında 809. Randevu

Anadolu Efes, Monaco müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 809. maçına çıkacak.

Anadolu Efes'in Rakibi Monaco! - Resim : 1

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 808 karşılaşmada 458 galibiyet ve 350 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 561. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 301 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 259 kez rakiplerine mağlup oldu.

Galatasaray'dan Boey ve Angelino Harekatı!Galatasaray'dan Boey ve Angelino Harekatı!Spor
# anadolu efes # Turkish Airlines Euroleague
Çok Okunanlar
Dilan ve Engin Polat Çiftinin Cezaları Belli Oldu!
Dilan ve Engin Polat Çiftinin Cezaları Belli Oldu!
Bugün Nerede Deprem Oldu? Bugün Olan Depremler Hissedildi Mi?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Bugün Olan Depremler Hissedildi Mi?
İstanbul'da 6 İlçede Su Kesilecek! Akşama Kadar Su Gelmeyecek Olan İlçeler Hangileri?
İstanbul'da 6 İlçede Su Kesilecek! Akşama Kadar Su Gelmeyecek Olan İlçeler Hangileri?
İstanbullular Müjde: Sonunda Artmaya Başladı? Ancak Yeterli Mi?
İstanbullular Müjde: Sonunda Artmaya Başladı? Ancak Yeterli Mi?
Karla Karışık Yağış Geliyor! Her Yerde Sıcaklıklar Düşecek!
Karla Karışık Yağış Geliyor! Her Yerde Sıcaklıklar Düşecek!
Öne Çıkanlar ULUSAL KANAL MÜCADELESİNİN 23. YILINDA! ULUSAL KANAL MÜCADELESİNİN 23. YILINDA! Kolanın İçinde Ne Var? Kolanın İçinde Ne Var?