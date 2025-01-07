Arda Güler, Real Madrid'in galibiyetinde yıldızlaştı

Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 32 turunda Deportiva Minera ile karşılaştı. Rakibini 5-0 mağlup eden Real Madrid'de 2 gol atan Arda Güler maçın yıldızı oldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Arda Güler, Real Madrid'in galibiyetinde yıldızlaştı
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İspanya Kral Kupası'nda son 32 turu heyecanı yaşandı. Real Madrid, son 32 turunda Municipal Cartagonova Stadı'nda Deportiva Minera ile karşı karşıya geldi.

Real Madrid, Deportiva Minera'yı 5-0 mağlup etmeyi başararak son 16 turuna yükseldi. Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, 90 dakika sahada kaldı.

Arda Güler, 28 ve 88. dakikalarda attığı gollerle farklı galibiyette önemli rol oynadı.

Real Madrid'in diğer gollerini 5. dakikada Valverde, 13. dakikada Camavinga ve 55. dakikada Modric kaydetti.

Deportiva Minera futbolcusu Omar Pedromo, devre arasına girilirken Arda Güler ile forma değiştirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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