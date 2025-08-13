Arda Güler’e yeni rakip: Real Madrid, o yıldız için 136 milyon doları gözden çıkardı

Real Madrid, Premier Lig’in dikkat çeken genç yeteneklerinden Adam Wharton’u transfer etmek isteyen beş elit kulüpten biri olarak öne çıkıyor. İspanyol devinin, orta sahaya uzun vadeli yatırım planı çerçevesinde belirlediği Wharton için dev bir bütçe ayırdığı belirtiliyor.

The Daily Mail’in haberine göre Real Madrid, Crystal Palace forması giyen Adam Wharton’u “orta sahaları için mükemmel uzun vadeli yatırım” olarak değerlendiriyor. İspanyol ekibi, Toni Kroos ve Luka Modric’in ayrılmasının ardından pas hassasiyeti yüksek, oyun aklını ön planda tutan bir isimle orta sahadaki motor rolünü yeni bir çağa taşımayı hedefliyor.

XABI ALONSO’NUN ÖZEL TALEBİ

Oyunculuk günlerinde bir orta saha ustası olan ve Real Madrid’in yeni teknik direktörü Xabi Alonso, yönetimden teknik açıdan yetenekli bir oyuncuyu derin bölgelerden maçları yönetecek şekilde kadroya katmasını talep etti. Wharton, soğukkanlılığı ve taktiksel zekasıyla bu profil için tüm kriterleri karşılıyor.

Real Madrid’in bu transferde tek rakibi yok. Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Tottenham da Wharton’ı yakından takip ediyor. Bu kulüpler, yıl boyunca Selhurst Park’ta düzenli olarak keşif ekipleri bulundurarak genç oyuncunun performansını izledi.

Tottenham, Mayıs ayındaki FA Cup finali öncesinde Crystal Palace’a Wharton için bir yoklama yaptı ancak kulübün transfer konusundaki kararlı tutumunu aşamadı.

Crystal Palace’ın genç yetenek için belirlediği 136 milyon dolarlık bedelin, transfer yarışındaki en büyük engel olduğu ifade ediliyor. Buna rağmen Real Madrid’in, Wharton’ı uzun vadeli yatırım olarak gördüğü için bu yüksek bedeli karşılamaya istekli olabileceği konuşuluyor.

