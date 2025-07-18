Arda Turan Beşiktaş maçı öncesi konuştu

ARDA TURAN: FİZİKSEL OLARAK İYİ DURUMDAYIZ

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turundaki rakibi Shakhtar Donetsk oldu. Ukrayna temsilcisi, ilk maçta 6-0 mağlup ettiği Ilves ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak tur atladı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, takımının fiziksel durumundan memnun olduğunu belirtti. Kulüp televizyonuna konuşan genç teknik adam, “Oyuncularımla gurur duyuyorum ve oyuna gösterdikleri ciddi yaklaşım ve özveri için onlara teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“BEŞİKTAŞ’I ANALİZ EDECEĞİZ”

Arda Turan, Beşiktaş ile oynanacak maçın hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, “Fiziksel olarak iyi durumdayız. Önümüzdeki günlerde Beşiktaş’ı analiz edip gerekli hazırlıkları tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

MAÇ 24 TEMMUZ’DA İSTANBUL’DA

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı 24 Temmuz Perşembe günü İstanbul’da oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 31 Temmuz’da Ukrayna’da yapılacak.