Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye’nin yarı finaldeki rakibi belli oldu!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı. Litvanya ile Yunanistan arasında oynanan maçta kazanan taraf Yunanistan oldu.

Rakibini 87-76’lık skorla mağlup eden Yunanistan, yarı finale yükseldi. Bu sonuçla birlikte Yunanistan, yarı finalde Türkiye’nin rakibi oldu.