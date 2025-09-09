Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye’nin yarı finaldeki rakibi belli oldu!
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Litvanya’yı 87-76 mağlup eden Yunanistan, yarı finalde Türkiye’nin rakibi oldu.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı. Litvanya ile Yunanistan arasında oynanan maçta kazanan taraf Yunanistan oldu.
Rakibini 87-76’lık skorla mağlup eden Yunanistan, yarı finale yükseldi. Bu sonuçla birlikte Yunanistan, yarı finalde Türkiye’nin rakibi oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı