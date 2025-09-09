Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye’nin yarı finaldeki rakibi belli oldu!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Litvanya’yı 87-76 mağlup eden Yunanistan, yarı finalde Türkiye’nin rakibi oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye’nin yarı finaldeki rakibi belli oldu!
Yayınlanma: Güncellenme:

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı. Litvanya ile Yunanistan arasında oynanan maçta kazanan taraf Yunanistan oldu.

Rakibini 87-76’lık skorla mağlup eden Yunanistan, yarı finale yükseldi. Bu sonuçla birlikte Yunanistan, yarı finalde Türkiye’nin rakibi oldu.

Eski HDP İlçe Başkanı silahlı kavgada hayatını kaybettiEski HDP İlçe Başkanı silahlı kavgada hayatını kaybettiYurt
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’in Katar’daki Hamas heyetine saldırısına ilişkin açıklama yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’in Katar’daki Hamas heyetine saldırısına ilişkin açıklama yaptıGündem
Fransa’nın yeni başbakanı belli oldu: Son bir yılda göreve gelen dördüncü başbakanFransa’nın yeni başbakanı belli oldu: Son bir yılda göreve gelen dördüncü başbakanDünya
Michael Rubin: İsrail Hamas'ı Katar'a sıkıştırdı: Sırada Türkiye olabilirMichael Rubin: İsrail Hamas'ı Katar'a sıkıştırdı: Sırada Türkiye olabilirGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Avrupa Şampiyonası basketbol
Günün Manşetleri
''Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali''
Fransa’nın yeni başbakanı belli oldu
İsrail Hamas'ı Katar'a sıkıştırdı: Sırada Türkiye olabilir
Beykoz Belediye Başkan Vekili CHP’den istifa etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Taksim’de konuştu
Hamas müzakere heyetine yönelik saldırıyı lanetliyoruz
Bakan Kacır Gümüşhane’de konuştu
İzmir’de polisleri şehit eden saldırganın evinden çıkanlar
12 ilçede 21 adrese baskın, 19 gözaltı
Gürsel Tekin'den dikkat çeken açıklamalar!
Çok Okunanlar
Türk vatandaşlarına Nepal için seyahat uyarısı Türk vatandaşlarına Nepal için seyahat uyarısı
Kocaeli’de anne ve kızı ölü bulundu Kocaeli’de anne ve kızı ölü bulundu
Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak
Saatler sürecek elektrik kesintisi Saatler sürecek elektrik kesintisi
Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı