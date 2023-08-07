Avrupa play-off turundaki muhtemel rakiplerimiz belli oluyor!
Avrupa futbolunun önde gelen organisazyonlarından olan Şampiyonlar ligi, UEFA Avrupa ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi ne zaman? Temsilcilerimiz olan Galatasaray,Fenerbahçe,Beşiktaş,Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri kimler olacak? İşte detaylar...
Avrupa futbolunun önde gelen organisazyonlarından olan Şampiyonlar ligi, UEFA Avrupa ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi vakti.Temsilcilerimizin bu turda muhtemel rakiplerinin kim olacağı tüm futbolseverler tarafından merak konusu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.
PLAY-OFF TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ BELLİ OLUYOR
Galatasaray'ın Şampiyonlar Yolu'ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 13.00'te başlayacak.
Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de 14.00'teki çekilişle belli olacak.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise 15.00'te çekilecek.
Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.