Avrupa play-off turundaki muhtemel rakiplerimiz belli oluyor!

Avrupa futbolunun önde gelen organisazyonlarından olan Şampiyonlar ligi, UEFA Avrupa ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi vakti.Temsilcilerimizin bu turda muhtemel rakiplerinin kim olacağı tüm futbolseverler tarafından merak konusu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.

PLAY-OFF TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ BELLİ OLUYOR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Yolu'ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 13.00'te başlayacak.

Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de 14.00'teki çekilişle belli olacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise 15.00'te çekilecek.

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.