Başakşehir-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Başakşehir-Fenerbahçe maçı canlı izle

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşma canlı olarak yayınlanacak.

Ligde 32 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 75 puan toplayan Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş mağlubiyetinin ardından şampiyonluk umutlarını zora sokan sarı-lacivertliler, bu maçı kazanarak yarışta kalmak istiyor.

Bu karşılaşma aynı zamanda şampiyonluk yarışının da kaderini belirleyebilir. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi durumunda gözler Galatasaray-Trabzonspor maçına çevrilecek. Sarı-lacivertliler mağlup olursa, Galatasaray’a şampiyonluk için sadece bir puan yeterli olacak. Beraberlik halinde ise Galatasaray’ın Trabzon deplasmanında kazanması gerekecek.