Başakşehir-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Başakşehir-Fenerbahçe maçı canlı izle

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında bu akşam deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta sahasında Beşiktaş’a 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan sarı-lacivertliler, bu kez galibiyet arayacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Başakşehir-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Başakşehir-Fenerbahçe maçı canlı izle
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Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşma canlı olarak yayınlanacak.

Ligde 32 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 75 puan toplayan Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş mağlubiyetinin ardından şampiyonluk umutlarını zora sokan sarı-lacivertliler, bu maçı kazanarak yarışta kalmak istiyor.

Bu karşılaşma aynı zamanda şampiyonluk yarışının da kaderini belirleyebilir. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi durumunda gözler Galatasaray-Trabzonspor maçına çevrilecek. Sarı-lacivertliler mağlup olursa, Galatasaray’a şampiyonluk için sadece bir puan yeterli olacak. Beraberlik halinde ise Galatasaray’ın Trabzon deplasmanında kazanması gerekecek.

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