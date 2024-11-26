Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "Ayağa kalkma zamanı Geldi, kazanmak için çalışıyoruz"

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başakşehir’in son iki ayında yaşadığı olumsuz sonuçları değerlendiren Atan, takımın beklediği performansı sergileyemediğini ifade etti. "Çok iyi bir periyottan geçmediğimiz aşikar. Bize hiç yakışmayan, beklemediğimiz, hayal kırıklığıyla dolu 2 aydan geçiyoruz ama ayağa kalkma zamanı. Bazen sıçramak için eğilmek gerekiyor ama biz biraz fazla eğildik. Herhalde geçen seneki gibi iyi sıçrayacağız. Yarın kazanma alışkanlığına geri dönmek istiyoruz." dedi.

Atan, takımının moral bulması için bu maçın bir dönüm noktası olacağını belirtirken, “Yarın kazanma alışkanlığına geri dönmek istiyoruz. Takım olarak hedefimiz, moral kazanmak ve bu kötü periyodu geride bırakmak." dedi.

HEDEFLER: AVRUPA’DA İLK 24 VE SÜPER LİG’DE İLK 6

Başakşehir'in hedefleri konusunda net bir mesaj veren Çağdaş Atan, devre arasına kadar gerçekleştirilmesi gereken iki ana hedef olduğunu belirtti. “İki hedefimiz var. Birincisi Avrupa'da ilk 24 potasında bitirip play-off’a kalabilmek. İkincisi de Süper Lig’de en kötü ilk 6'da yer almak. Bu şekilde ikinci yarıya daha güçlü bir başlangıç yapabiliriz.” diyerek, Avrupa’daki hedeflerini de vurguladı.

Atan, takımın kalan 9 maçına odaklanarak, bu süreçte oyuncularına güveninin tam olduğunu ifade etti. “İçerde bazı kararlar aldık. Ama her şeyin neticesinde, iyi bir oyunla 3 puanı alacağımıza inanıyorum.” dedi.

BERKAY ÖZCAN İLE YOLLAR AYRILDI

Atan, toplantıda takım içinde aldıkları kararlara yönelik gelen soruya şu yanıtı verdi:

“Berkay Özcan artık bizimle olmayacak. Bu benim isteğim ve yönetimle yaptığımız istişare sonucunda aldığımız bir karar. 2 gündür istişare ediyoruz, konuşuyoruz, devamlı toplantılar yapıyoruz. Aldığım enerji, aldığımız kararların takıma çok olumlu yansıyacağı. Bu süreç bizim dostlarımızı görmemiz açısından güzel oldu. Bazen böyle durumlara ihtiyacınız oluyor ama bu bizde biraz uzun sürdü.”

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yarınki karşılaşmayı bir çıkış maçı olarak değerlendirdi ve takımının galibiyetle sahadan ayrılacağına inandığını belirtti. “Yarınki maçın favorisi olduğumuzu net şekilde söyleyebilirim. Petrocub, doğru bir rakip ve çıkış yakalamamız için güzel bir fırsat. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğiz.” diyerek, takımının galip geleceğinden emin olduğunu ifade etti.

“YÜZDE YÜZÜMÜZLE SAHADA OLMAMIZ GEREKİYOR”

Başakşehir’in Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, bu maçı kazanmanın önemine değinerek, "Çok önemli bir maç. Yüzde yüzümüzle sahada olmamız gerekiyor ve bunun sözünü verebilirim. Avrupa'da devam etmek istiyorsak sahada duruş göstermemiz gerekiyor." dedi.