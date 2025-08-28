Benfica’ya yenilen Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne veda etti: Mourinho’dan maç sonu açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica’ya 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi’ne veda ettikleri maç sonrası “Galip gelemememizin üzüntüsü içindeyiz ama bizden daha iyi bir takıma kaybettik” dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica’ya 1-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Luz Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, rakiplerinin daha güçlü ve tecrübeli olduğunu söyledi.

Mourinho, “Galip gelemememizin üzüntüsü içindeyiz ama bizden daha iyi bir takıma kaybettik. Birinci maçta iki takım da eşitti, bu maçta ise Benfica daha iyiydi. Maçı kontrol ettiğimiz anda 10 kişi kaldık ve oyunu kaybettik” dedi.

Portekizli teknik adam, ikinci yarıda daha iyi oynadıklarını ancak Talisca’nın kırmızı kartının oyunu olumsuz etkilediğini belirterek, sakatlıklar ve eksiklikleri mağlubiyet için bahane etmeyeceğini vurguladı.

Avrupa Ligi’nde yoluna devam edeceklerini hatırlatan Mourinho, “Avrupa Ligi çerçevesinde hazır bulunmamız önemli. Orada da güçlü takımlar var. Biz de yolumuza orada devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Benfica’nın golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu’na da değinen Mourinho, “İyi bir futbolcu, güzel bir gol attı ve takımına yardımcı oldu” yorumunu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

jose mourinho fenerbahçe Benfica
