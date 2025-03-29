Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı mağlup etti! Siyah-beyazlılardan 2-1'lik galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Zirvedeki şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada kazanan taraf 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 47'ye yükseltirken Galatasaray ise 71 puanda kaldı.

Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı mağlup etti! Siyah-beyazlılardan 2-1'lik galibiyet
Yayınlanma:

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Haftanın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev maçında Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Maçın ilk dakikalarında rakip kalede etkili olan taraf ev sahibi Beşiktaş oldu. 4. dakikada Masuaku'nun sağdan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Gedson Fernandes'in kafa vuruşunda, top az farkla üstten dışarı gitti.

Beşiktaş, mücadelenin 23. dakikasında golü buldu. Joao Mario'dan orta sahanın solundan aldığı pasla ceza sahasına çaprazdan giren Rafa Silva, altıpas köşesinde Sanchez'den sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Muslera'nın kapattığı köşeden ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Maçın 45. dakikasında Galatasaray, beraberliği yakaladı. Abdülkerim Bardakcı'dan aldığı pasla kaleyi cepheden gören noktadan yaklaşık 30 metreden sert bir şut çıkaran Torreira, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 1-1 oldu.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca takımlar devre arasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

Beşiktaş, karşılaşmanın 69. dakikasında Gedson Fernandes'in attığı golle 2-1 öne geçmeyi başardı.

Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman sona erecek? Lastik değiştirme ücreti ne kadar?Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman sona erecek? Lastik değiştirme ücreti ne kadar?Gündem
Ramazan'da marketteki 39 üründen 30'unun fiyatı arttıRamazan'da marketteki 39 üründen 30'unun fiyatı arttıEkonomi
beşiktaş Galatasaray
Günün Manşetleri
Milli Sporcu Önder finalde dünya rekoru kırdı
Ramazan Bayramı mesajı
“CHP Liderinin açıklamaları kabul edilemez”
Güney Kıbrıs’ta yeni terör yapılanması!
Ebubekir Şahin’den CHP Liderine eleştiri
Gazze’deki son durumu görüştü
Bu illerde hortum çıkacak, dikkatli olun!
Can kaybı ve yaralılar var
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz!
Süper hızlı trenle Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek!
Çok Okunanlar
Bu illerde hortum çıkacak, dikkatli olun! Bu illerde hortum çıkacak, dikkatli olun!
400 bin TL’yi bankaya koyan ne kadar kazanıyor? 400 bin TL’yi bankaya koyan ne kadar kazanıyor?
Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saatleri Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saatleri
Altın fiyatlarında yeni rekor mu geliyor? Altın fiyatlarında yeni rekor mu geliyor?
İslam Memiş’ten kritik altın uyarısı: Düşüş olacak zamanı açıkladı! İslam Memiş’ten kritik altın uyarısı: Düşüş olacak zamanı açıkladı!