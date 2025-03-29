Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı mağlup etti! Siyah-beyazlılardan 2-1'lik galibiyet

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Haftanın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev maçında Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Maçın ilk dakikalarında rakip kalede etkili olan taraf ev sahibi Beşiktaş oldu. 4. dakikada Masuaku'nun sağdan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Gedson Fernandes'in kafa vuruşunda, top az farkla üstten dışarı gitti.

Beşiktaş, mücadelenin 23. dakikasında golü buldu. Joao Mario'dan orta sahanın solundan aldığı pasla ceza sahasına çaprazdan giren Rafa Silva, altıpas köşesinde Sanchez'den sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Muslera'nın kapattığı köşeden ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Maçın 45. dakikasında Galatasaray, beraberliği yakaladı. Abdülkerim Bardakcı'dan aldığı pasla kaleyi cepheden gören noktadan yaklaşık 30 metreden sert bir şut çıkaran Torreira, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 1-1 oldu.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca takımlar devre arasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

Beşiktaş, karşılaşmanın 69. dakikasında Gedson Fernandes'in attığı golle 2-1 öne geçmeyi başardı.