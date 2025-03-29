Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Galatasaray muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında dev derbi heyecanı yaşanacak! Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk ederken iki takım da kritik üç puan için sahaya çıkacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Galatasaray muhtemel 11'ler
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Beşiktaş’ta sakatlıkları devam eden Felix Uduokhai ve Emrecan Terzi’nin yanı sıra, takımdan ayrı çalışan Necip Uysal ve Bakhtiyor Zaynutdinov derbide forma giyemeyecek.
Öte yandan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde Kasımpaşa maçında oynayamayacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlıların başında ilk kez bir derbi heyecanı yaşayacak. Norveçli teknik adam yönetiminde 11 maça çıkan Beşiktaş, 7 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, dev maça tam kadro hazırlanıyor. Ismail Jakobs’un sakatlığı tam olarak geçse de derbide oynaması beklenmiyor. Cezaları sona eren Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç kadroda yer alırken, Davinson Sanchez’in durumu maç saatinde netleşecek.

Süper Lig’de son yenilgisini geçtiğimiz sezon Fenerbahçe karşısında alan Galatasaray, 28 maçtır mağlup olmadı. Ayrıca deplasmanda 25 maçtır yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, bu süreçte 21 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’de Beşiktaş’a karşı büyük bir üstünlük sağladı. Buruk, siyah-beyazlılara karşı çıktığı 5 derbinin 4’ünü kazandı, 1’ini kaybetti.

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 29 Mart Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Mücadele, beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler
📌 Beşiktaş: Mert – Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku – Fernandes, Amir – Rashica, Rafa Silva, Mario – Immobile
📌 Galatasaray: Muslera – Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren – Torreira, Sara – Yunus, Morata, Barış – Osimhen

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