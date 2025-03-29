Şirket sekreterinin akılalmaz planı: Avcılar’da film gibi gasp!

İstanbul Avcılar’da bir danışmanlık firmasına ait 200 bin euroyu bankadan çeken kişi, takip edildiğini fark etmedi. Yüzüne biber gazı sıkılarak darbedilen mağdur, para dolu çantasını gaspçılara kaptırdı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Şirket sekreterinin akılalmaz planı: Avcılar’da film gibi gasp!
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Olay, 25 Mart’ta Üniversite Mahallesi E-5 Yan Yol Caddesi'nde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu F.S. (27), çalıştığı şirkete ait 200 bin euroyu çektikten sonra caddede yürüdüğü sırada, peşine düşen iki şüpheli tarafından saldırıya uğradı. Biber gazı sıkılan ve darbedilen F.S., elindeki çantayı kaptırırken şüpheliler hızla kaçtı.

Şirket sekreterinin akılalmaz planı: Avcılar’da film gibi gasp! - Resim : 1

Olayın ardından İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelilerin izlerini kaybettirmek için 6 kez taksi değiştirdiği, ardından Kağıthane'deki bir adrese girdikleri tespit edildi.

📌 Polis, 16 saat içinde yaptığı operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler arasında, mağdur F.S. ile aynı şirkette çalışan sekreter Gülşen S. de vardı.

Evde yapılan aramada, çalınan paranın 157 bin euroluk kısmı ele geçirildi.

Şirketin sekreteri eşini ve kuzenini devreye sokmuş!

Polis, gaspı gerçekleştiren kişilerin Gülşen S.'nin eşi ve kuzeni olduğunu belirledi. Şirket içinden alınan bilgiyle planlanan soygun, hızlı polis takibi sayesinde kısa sürede çözüldü.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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