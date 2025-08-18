Beşiktaş-ikas Eyüpspor maçının ardından Solskjaer: Burnu mu kırılacak, kaşı mı açılacak önemli değil. Fedakârlık göstermemiz gerekiyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 2. haftasında ikas Eyüpspor’u 2-1 yendi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımın baskılı oyunundan ve son dakika golünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, ikas Eyüpspor karşısında 2-1 galip geldi. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maç sonrası basın toplantısında takımının ortaya koyduğu baskılı oyundan memnuniyetini dile getirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer:

"Galibiyeti hak ettik. Takımı çok beğendim, maçın başından itibaren önde basan, baskı yapan ve şans bulan bir takımdık. Son dakikaya kadar savaştık. Galibiyetten dolayı mutluyum"

TRANSFER VE SAKATLIKLAR

Solskjaer, kadroyu güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü vurgularken sakatlıklar nedeniyle yaşanan sıkıntılara da değindi.

"Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlığı vardı. Muçi ısınmada sakatlandı ve hücumda opsiyon kaybı yaşadık. Transferin kapanmasına 2-3 hafta var. Kulüp yeni oyuncular getirme konusunda iyi istek gösteriyor. Geçen yıla göre daha güçlü bir kadromuz var."

NDIDI HAKKINDA

Yeni transfer Wilfred Ndidi’nin ilk maçına çıktığını hatırlatan Solskjaer, oyuncusuna övgülerde bulundu:
"Harika bir oyuncu ve karakter. Premier Lig'de en iyi top çalan oyuncu istatistiklerinde her zaman yukarılardaydı… Kendisi çok güçlü ve takıma her zaman katkıda bulunacak."

Norveçli çalıştırıcı, maçta uygulanan pres oyununa ayrıca dikkat çekti:

"Ön alan baskısı yapmak çok önemli. Önde kazandığınızda gole daha yakın oluyorsunuz… Taraftarın savaşan bir takımı destekleyeceğine eminim."

“TÜRKİYE’YE HOŞ GELDİNİZ”

Sahada topun kalma süresiyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Türkiye'ye hoş geldiniz. Çılgınca bir durum. Topun en az 60 dakika sahada kalması gerekiyor… Oyuncuların idmanda yerde yatmaları yasak. Benim bu konudaki değerlerim bu şekilde."

Duran toplar konusuna da değinen Solskjaer, “Bugün çok kolay bir gol yedik… Burnu mu kırılacak, kaşı mı açılacak önemli değil. Fedakârlık göstermemiz gerekiyor.” sözleriyle eksikleri dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ole Gunnar Solskjaer eyüpspor beşiktaş
