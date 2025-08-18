Erciyes'te korkunç olay: Kamp yapan çift çadırda ölü bulundu
Kayseri’de Erciyes Dağı’nda kamp yapan çift, çadırda ölü bulundu. Karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Kayseri’nin Erciyes Dağı Tekir Yaylası’nda kamp yapan M.K. (46) ile eşi F.K. (45), çadırda ölü bulundu.
Yakınlarının uzun süre haber alamaması üzerine durum jandarmaya bildirildi. Ekipler, kiraladıkları çadırda kalan çiftin hareketsiz şekilde yattığını tespit etti. Sağlık ekipleri, M.K. ile F.K.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
İlk incelemelere göre çiftin, çadırda yaktıkları kömürlü mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendirildi. Çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı