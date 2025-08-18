Erciyes'te korkunç olay: Kamp yapan çift çadırda ölü bulundu

Kayseri’de Erciyes Dağı’nda kamp yapan çift, çadırda ölü bulundu. Karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Erciyes'te korkunç olay: Kamp yapan çift çadırda ölü bulundu
Yayınlanma: Güncellenme:

Kayseri’nin Erciyes Dağı Tekir Yaylası’nda kamp yapan M.K. (46) ile eşi F.K. (45), çadırda ölü bulundu.

Yakınlarının uzun süre haber alamaması üzerine durum jandarmaya bildirildi. Ekipler, kiraladıkları çadırda kalan çiftin hareketsiz şekilde yattığını tespit etti. Sağlık ekipleri, M.K. ile F.K.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlk incelemelere göre çiftin, çadırda yaktıkları kömürlü mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendirildi. Çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Freni boşalan kamyonet dere yatağına düştü: Araç alev aldıFreni boşalan kamyonet dere yatağına düştü: Araç alev aldıYurt
Patlamanın bilançosu ağırlaşıyor: Rusya’da ölü sayısı 14'e yükseldiPatlamanın bilançosu ağırlaşıyor: Rusya’da ölü sayısı 14'e yükseldiDünya
Esenyurt’ta skandal! İlkokulun önünde uyuşturucu kullandılarEsenyurt’ta skandal! İlkokulun önünde uyuşturucu kullandılarYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

erciyes kamp karbonmonoksit zehirlenmesi
Günün Manşetleri
18 Ağustos'a damga vuran olaylar
“Mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var”
Türk siyasetinde niteliksizleşme ve çürüme!
Ekrem İmamoğlu, iptal edilen diploması için tekrar itiraz etti
Mücahit Birinci istifa etti
Yangınların yüzde 57’si orman dışından başladı!
5g teknolojisinde geri sayım başladı
Özlem Çerçioğlu’ndan olay açıklama
6 trilyonluk yatırıma rağmen 6 milyon konut halen riskli
Vergi cezalarını artık robotlar kesecek
Çok Okunanlar
18 Ağustos'a damga vuran olaylar 18 Ağustos'a damga vuran olaylar
Erciyes’te kamp yapan çift ölü bulundu Erciyes’te kamp yapan çift ölü bulundu
Solskjaer: Burnu mu kırılacak, kaşı mı açılacak önemli değil. Fedakârlık göstermemiz gerekiyor Solskjaer: Burnu mu kırılacak, kaşı mı açılacak önemli değil. Fedakârlık göstermemiz gerekiyor
Selçuk Şahin: “Son dakika golü üzdü ama oyun mutlu etti” Selçuk Şahin: “Son dakika golü üzdü ama oyun mutlu etti”
Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 18 Ağustos elektrik kesintileri Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 18 Ağustos elektrik kesintileri