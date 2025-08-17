Freni boşalan kamyonet dere yatağına düştü: Araç alev aldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Park halindeyken freni boşalan kamyonet, kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metrelik istinat duvarını aştı ve dere yatağına düştü.

Çarpmanın etkisiyle alev alan 41 AON 760 plakalı kamyoneti gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı ancak kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.