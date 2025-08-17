Freni boşalan kamyonet dere yatağına düştü: Araç alev aldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde park halindeyken freni boşalan kamyonet, dere yatağına düşerek alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Freni boşalan kamyonet dere yatağına düştü: Araç alev aldı
Yayınlanma:

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Park halindeyken freni boşalan kamyonet, kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metrelik istinat duvarını aştı ve dere yatağına düştü.

Çarpmanın etkisiyle alev alan 41 AON 760 plakalı kamyoneti gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı ancak kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Patlamanın bilançosu ağırlaşıyor: Rusya’da ölü sayısı 14'e yükseldiPatlamanın bilançosu ağırlaşıyor: Rusya’da ölü sayısı 14'e yükseldiDünya
Esenyurt’ta skandal! İlkokulun önünde uyuşturucu kullandılarEsenyurt’ta skandal! İlkokulun önünde uyuşturucu kullandılarYurt
Kick yayıncısı Jrokez Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybettiKick yayıncısı Jrokez Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybettiGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kocaeli kamyonet dere yatağı
Günün Manşetleri
18 Ağustos'a damga vuran olaylar
“Mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var”
Türk siyasetinde niteliksizleşme ve çürüme!
Ekrem İmamoğlu, iptal edilen diploması için tekrar itiraz etti
Mücahit Birinci istifa etti
Yangınların yüzde 57’si orman dışından başladı!
5g teknolojisinde geri sayım başladı
Özlem Çerçioğlu’ndan olay açıklama
6 trilyonluk yatırıma rağmen 6 milyon konut halen riskli
Vergi cezalarını artık robotlar kesecek
Çok Okunanlar
18 Ağustos'a damga vuran olaylar 18 Ağustos'a damga vuran olaylar
Erciyes’te kamp yapan çift ölü bulundu Erciyes’te kamp yapan çift ölü bulundu
Solskjaer: Burnu mu kırılacak, kaşı mı açılacak önemli değil. Fedakârlık göstermemiz gerekiyor Solskjaer: Burnu mu kırılacak, kaşı mı açılacak önemli değil. Fedakârlık göstermemiz gerekiyor
Selçuk Şahin: “Son dakika golü üzdü ama oyun mutlu etti” Selçuk Şahin: “Son dakika golü üzdü ama oyun mutlu etti”
Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 18 Ağustos elektrik kesintileri Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 18 Ağustos elektrik kesintileri