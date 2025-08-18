Beşiktaş-ikas Eyüpspor maçının ardından: “Son dakika golü üzdü ama oyun mutlu etti”

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş’a 2-1 mağlup olan ikas Eyüpspor’da teknik direktör Selçuk Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şahin, duygularının karışık olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:



“İki duyguyu bir arada yaşıyorum. Son dakika golü üzdü ama oynadığımız oyun mutlu etti. Oyunun güzel taraflarını sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Çocuklar başarılı işler yaptı. Son anları daha doğru oynayabilirdik. Beşiktaş ilk kez böyle baskı yaptı. Biraz dikkatli olsak kazanacağımız bir maçtı. Pozisyonlar verdik ama güzel bir maç oldu. Sonu bizim için üzücü oldu. Haftaya puanlar almamız gerektiğini düşünüyorum. Topun değerini bilsek 2-1 biz alabilirdik.”

“DAHA CESUR BİR TAKIM OLUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Geçen sezonki Eyüpspor’la ilgili değerlendirmelerde bulunan Şahin,



“Geçen seneyle fark, benzer şeyler var. Geçen seneye nazaran top rakipteyken daha cesur bir takım olmak istiyoruz. Geçen sene net bir oyun vardı. Bu sene değişken oyunlar oynamak istiyorum. Bugün biraz farklı çıktık. Zaman zaman değişik oyunlar oynamayı düşünüyorum. Önde baskı yapan bir takım oluşturmak istiyorum. Değerli olan şeyin sistem olduğunu düşünüyorum. Sisteme değer veren bir teknik adamım. Sistemde kaliteli oyuncuya ihtiyacınız var, bizim elimizde de kaliteli oyuncular var. Oyuncuların performansından memnunum. Hatalarımızı en aza indirgemeye çalışacağız.” dedi.

“BEŞİKTAŞ BU KEZ CESUR BİR BASKI YAPTI”

Beşiktaş’ın bu sezon ilk kez farklı bir oyun anlayışıyla sahada olduğunu vurgulayan Şahin,



“Perşembe günü St. Patrick's maçını izledim. Orada Beşiktaş bu kadar cesur değildi. Bize ilk kez bu kadar cesur baskı yaptılar. Bunu kırdığımız anlar oldu. Hatalarımız da oldu. Bu oyun üzerinde cesur olarak devam etmemiz lazım.” ifadelerini kullandı.