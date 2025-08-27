Beşiktaş imzayı attı! Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme

Beşiktaş, İtalyan ekibi Juventus’tan Portekizli stoper Tiago Djalo’yu kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüp transferle ilgili yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

“Nihai transferi hususunda Juventus FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Tiago Djalo ile üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Tiago Djalo’ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

Kulübün resmi açıklamasında 3 yıllık sözleşmeye vurgu yapıldı.