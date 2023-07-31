Beşiktaş'ta Ante Rebic'in ardından sırada Roberto Pereyra var

Savunmaya Amartey, ön liberoya Onana, hücuma da Emrecan Bulut ve Ante Rebic takviyeleri yapan Beşiktaş, merkez orta saha transferine odaklandı.Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Roberto Pereyra'yı kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş de Arjantinli oyuncuya öncelik verilmesini istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA SIRADA ROBERTO PEREYRA VAR

Siyah-beyazlı yönetimin listesinde Roberto Pereyra, Alex Oxlade-Chamberlain ve Davy Klaassen bulunuyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in, bu üç isimden Roberto Pereyra'ya öncelik verilmesini istediği öğrenildi. Beşiktaş, son olarak Udinese forması giyen ve şu an boşta olan 32 yaşındaki Arjantinli üzerinde yoğunlaşırken oyuncunun menajerinin bugün İstanbul'la gelerek yönetimle görüşeceği belirtildi. Kartal'ın 2+1 yıllık sözleşme ve sezon başına 2.1 milyon Euro önerdiği Pereyra'ya Torino'nun da 1.3 milyon Euro teklif ettiği kaydedildi.

ROBERTO PEREYRA KİMDİR?

32 yaşındaki Arjantinli orta saha Roberto Pereyra kariyeri boyunca Cadetes, River Plate, Juventus, Watford ve Udinese formaları giyen Arjantinli yıldız, 429 maçta 47 gol 53 asist kaydetti.