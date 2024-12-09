Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Fenerbahçe derbisi sonrası ağrılar ortaya çıktı!
Beşiktaş, yıldız futbolcusu Ciro Immobile'nin derbi sonrası yapılan kontrollerinde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.
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Siyah-beyazlı kulüp, ligin 15. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından ağrı hisseden İtalyan yıldız Ciro Immobile’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Kulübün açıklamasında, yapılan MR görüntülemeleri sonucunda oyuncunun uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi. Immobile’nin tedavisine hemen başlandığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı