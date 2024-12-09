Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Fenerbahçe derbisi sonrası ağrılar ortaya çıktı!

Beşiktaş, yıldız futbolcusu Ciro Immobile'nin derbi sonrası yapılan kontrollerinde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Fenerbahçe derbisi sonrası ağrılar ortaya çıktı!
Yayınlanma:

Siyah-beyazlı kulüp, ligin 15. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından ağrı hisseden İtalyan yıldız Ciro Immobile’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Kulübün açıklamasında, yapılan MR görüntülemeleri sonucunda oyuncunun uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi. Immobile’nin tedavisine hemen başlandığı bildirildi.

FIFA'dan 2 takıma puan silme cezası geldiFIFA'dan 2 takıma puan silme cezası geldiSpor
Bodo Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Bodo Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Spor

Kaynak: Anadolu Ajansı

beşiktaş fenerbahçe Ciro Immobile
Günün Manşetleri
Biden ve Netanyahu’dan Suriye itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Polonez işçileri 143 gündür adalet için ayakta
Prof. Dr. Sina Akşin Vatan Partisi'ne katıldı
"Bütün fikirlerim Türkiye'nin güvenliği cephesindendir"
Galatasaray'dan Barış'ın sakatlığıyla ilgili açıklama
Rusya'dan Esad ile ilgili yeni açıklama
Artvin'den acı haber geldi
Suriye'nin geleceği ne olacak?
Çin'den Suriye ile ilgili çağrı
Çok Okunanlar
İslam Memiş'ten kritik uyarı: Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten kritik uyarı: Altın alacaklar dikkat!
Malmö - Galatasaray maçı ne zaman? Malmö - Galatasaray maçı ne zaman?
Dünyada yılın en iyi 11’i açıklandı: Hangi futbolcular zirvede? Dünyada yılın en iyi 11’i açıklandı: Hangi futbolcular zirvede?
Rusya'dan Esad ile ilgili yeni açıklama Rusya'dan Esad ile ilgili yeni açıklama
Galatasaray'dan Barış'ın sakatlığıyla ilgili açıklama Galatasaray'dan Barış'ın sakatlığıyla ilgili açıklama