Bu maç kaçmaz! Galatasaray – Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de haftanın en merak edilen karşılaşması bugün saat 21:30’da başlayacak. Futbolseverlerin günlerdir beklediği mücadele, Galatasaray’ın mabedi Rams Park’ta oynanacak.

MAÇ HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

Bu dev karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray – Karagümrük karşılaşmasını izleyebilmek için beIN SPORTS aboneliği gerekiyor. Şifreli yayın yapan kanal yalnızca üyelerine açık.

GALATASARAY’IN İLK 11’İ BELLİ OLDU

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sahaya çıkacak Galatasaray’ın ilk 11’i şu şekilde:

Kaleci: Günay Güvenç

Defans: R. Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (K), Eren

Orta Saha: Lucas Torreira, Mario Lemina

Hücum Hattı: Yunus Akgün, G. Sara, Leroy Sane

İleri Uç: Barış Alper Yılmaz

Galatasaray sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkıyor. Victor Osimhen ve Mauro Icardi ise yedek kulübesinde olacak.

Karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün olacak. Yardımcıları Esat Sancaktar ve Süleyman Özay, VAR’da Ömer Faruk Turtay, AVAR’da ise Hakan Yemişken görev yapacak.