Bu maç kaçmaz! Galatasaray – Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’de nefesler tutuldu! Sezonun 2. haftasında Galatasaray, evinde Karagümrük’ü ağırlıyor. Taraftarlar ekran başına kilitlenmeye hazırlanırken maçın başlama saati, yayın kanalı ve canlı izleme detayları da netleşti.
Süper Lig’de haftanın en merak edilen karşılaşması bugün saat 21:30’da başlayacak. Futbolseverlerin günlerdir beklediği mücadele, Galatasaray’ın mabedi Rams Park’ta oynanacak.
MAÇ HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?
Bu dev karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray – Karagümrük karşılaşmasını izleyebilmek için beIN SPORTS aboneliği gerekiyor. Şifreli yayın yapan kanal yalnızca üyelerine açık.
GALATASARAY-KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE
GALATASARAY’IN İLK 11’İ BELLİ OLDU
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sahaya çıkacak Galatasaray’ın ilk 11’i şu şekilde:
Kaleci: Günay Güvenç
Defans: R. Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (K), Eren
Orta Saha: Lucas Torreira, Mario Lemina
Hücum Hattı: Yunus Akgün, G. Sara, Leroy Sane
İleri Uç: Barış Alper Yılmaz
Galatasaray sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkıyor. Victor Osimhen ve Mauro Icardi ise yedek kulübesinde olacak.
Karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün olacak. Yardımcıları Esat Sancaktar ve Süleyman Özay, VAR’da Ömer Faruk Turtay, AVAR’da ise Hakan Yemişken görev yapacak.