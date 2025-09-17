CANLI İZLE! Fenerbahçe – Alanyaspor maçı canlı izle, Fenerbahçe – Alanyaspor maçı nasıl izlenir
Trendyol Süper Lig’de ertelenen Fenerbahçe–Alanyaspor karşılaşması bugün oynanıyor. Müsabaka 17 Eylül Çarşamba saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak. Karşılaşma Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde (Chobani Stadyumu) oynanacak
Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, ertelenen maçta karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe’nin Avrupa takvimi nedeniyle ileri bir tarihe alınan mücadele, 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak.
Karşılaşma, Kadıköy’de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde (Chobani Stadyumu) oynanacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Maç günü ve saati: 17 Eylül 2025 Çarşamba, 20.00 (TSİ). Yayın: beIN Sports 1 (canlı). Stadyum: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi (Chobani Stadyumu)
Muhtemel 11’ler
Fenerbahçe: İrfan Can – Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown – İsmail Yüksek, Fred – Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın – En-Nesyri.
Alanyaspor: Ertuğrul – Lima, Aliti, Ümit, Enes – Makouta, Maestro – Yusuf, İbrahim, Hwang Ui-jo – Ogundu.