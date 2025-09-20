CANLI İZLE 🔴 |Trabzonspor – Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig 6. hafta maçında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK’yı ağırlıyor. İşte Trabzonspor – Gaziantep FK maçının saati, kanalı ve detayları.
Yayınlanma: Güncellenme:
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor, Papara Park’ta Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Karşılaşma 20 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Müsabakanın hakemi Arda Kardeşler olacak.
Bordo-mavililer evinde galibiyet ararken, Gaziantep FK sürpriz peşinde olacak.