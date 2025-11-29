CANLI MAÇ İZLE! Trabzonspor Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanacak. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşma öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve canlı takip bilgileri araştırılıyor.

Maç, 29 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

MAÇ NASIL İZLENİR?

Yayın platformları olan S Sport, Bein Sports ve EXXEN üzerinden gerçekleştirilen spor karşılaşmalarını izleyebilmek için ilgili yayıncı kuruluşlara abonelik yapılması gerekiyor.

Futbolseverler mücadelenin tüm anlarını canlı skor ve maç akışıyla takip edebilecek.