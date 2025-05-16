Chelsea – Manchester United maçı hangi kanalda? Chelsea – Manchester United maçı canlı izle

İngiltere Premier Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin önemli mücadelelerinden birinde Chelsea, Manchester United’ı konuk edecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Chelsea – Manchester United maçı hangi kanalda? Chelsea – Manchester United maçı canlı izle
Yayınlanma:

Karşılaşma öncesi futbolseverler, maçın başlama saati, yayın kanalı ve canlı yayın detaylarını araştırıyor.

📅 ChelseaManchester United maçı ne zaman, saat kaçta?

Premier Lig’in 16 Mayıs Cuma günü oynanacak karşılaşmasında Chelsea ile Manchester United, Stamford Bridge’de kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 22.15’te başlayacak.

📺 Chelsea – Manchester United maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Bu dev karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun platformları üzerinden maçı takip edebilecek.

🔗 Canlı skor ve maç yayını

Maç sırasında canlı skor takibi ve anlık gelişmeleri Premier Lig'in resmi sitesi ile beIN Sports’un dijital platformları üzerinden takip edebilirsiniz.

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