Chelsea – Manchester United maçı hangi kanalda? Chelsea – Manchester United maçı canlı izle
İngiltere Premier Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin önemli mücadelelerinden birinde Chelsea, Manchester United’ı konuk edecek.
Karşılaşma öncesi futbolseverler, maçın başlama saati, yayın kanalı ve canlı yayın detaylarını araştırıyor.
📅 Chelsea – Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?
Premier Lig’in 16 Mayıs Cuma günü oynanacak karşılaşmasında Chelsea ile Manchester United, Stamford Bridge’de kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 22.15’te başlayacak.
📺 Chelsea – Manchester United maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Bu dev karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun platformları üzerinden maçı takip edebilecek.
🔗 Canlı skor ve maç yayını
Maç sırasında canlı skor takibi ve anlık gelişmeleri Premier Lig'in resmi sitesi ile beIN Sports’un dijital platformları üzerinden takip edebilirsiniz.