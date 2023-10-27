Dursun Özbek TFF'ye Gitti! İşte Gerçek Nedeni

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in TFF'ye yaptıı ziyaretle ilgili gerçek ortaya çıktı. Özbek'in TFF'yi ziyaret etme kararı aldığı öne sürüldü. İşte görüşmenin sebebi...

Dursun Özbek TFF'ye Gitti! İşte Gerçek Nedeni
Dursun Özbek TFF'ye Gitti! İşte Gerçek Nedeni
Editör: Nihat Çarboğa

Dursun Özbek'in TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşme yapacağı haberleri sonrası TFF cephesinden bilgilendirme geldi.

Tff Cephesi: "Kulüpler Birliği İle Görüşülecek"

Dursun Özbek'in, Kulüpler Birliği ile TFF arasındaki bir zirve için Riva'ya gittiği anlaşıldı.

Dursun Özbek TFF'ye Gitti! İşte Gerçek Nedeni - Resim : 1

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ile başkan yardımcısı Ahmet Nur Çebi de benzer şekilde Riva'ya gitti. Kasımpaşa Kulübü Başkanı Mehmet Fatih Saraç ve Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma da Riva'daki toplantıya katıldı.

Diğer kulüplerin yetkili yöneticileri ise toplantıya online olarak katıldılar.

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# Dursun Özbek # Galatasaray
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