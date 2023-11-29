Erling Haaland Rekor Kırdı! Manchester City Geri Döndü

Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Manchester City sahasında konuk ettiği RB Leipzig ile 3-2 mağlup etti.

Erling Haaland Rekor Kırdı! Manchester City Geri Döndü
Erling Haaland Rekor Kırdı! Manchester City Geri Döndü

Manchester City'nin gollerini 54. dakikada Erling Haaland, 70. dakikada Phil Foden ve 87. dakikada Julian Alvarez attı. RB Leipzig'in gollerini ise 13 ve 33. dakikalarda Lois Openda kaydetti.

Erling Haaland attığı golle 40 gole en erken ulaşan futbolcu rekorunu Kylian Mbappe'den aldı.

Manchester City aldığı bu galibiyetle 15 puana çıkarken, RB Leipzig'de 9 puanda kaldı.

Manchester City bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Kızılyıldız'a konuk olurken, RB Leipzig evinde Young Boys'u ağırlayacak.

Arsenal'den Jorginho'ya Fenerbahçe İzni! Sarı-Lacivertliler Jorginho İçin Devrede!Arsenal'den Jorginho'ya Fenerbahçe İzni! Sarı-Lacivertliler Jorginho İçin Devrede!Spor
# Erling Haaland # manchester city
Çok Okunanlar
İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi! İSKİ Uyardı!
İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi! İSKİ Uyardı!
Artış Durdu Mu? İstanbul'da Barajların Doluluk Oranlarını İSKİ Duyurdu...
Artış Durdu Mu? İstanbul'da Barajların Doluluk Oranlarını İSKİ Duyurdu...
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Bu Sefer Yağmur Her Yeri Esir Alıyor! Meteoroloji Hava Durumunu Açıkladı!
Bu Sefer Yağmur Her Yeri Esir Alıyor! Meteoroloji Hava Durumunu Açıkladı!
29 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
29 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
Öne Çıkanlar İsrail çocukları silahlandırıyor! - Koray Kamacı - Doğan Akdeniz İsrail çocukları silahlandırıyor! - Koray Kamacı - Doğan Akdeniz Alperen Şengün NBA'yi Sallamaya Devam Ediyor! Alperen Şengün NBA'yi Sallamaya Devam Ediyor!