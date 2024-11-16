Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris'i yendi

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 10. haftasında deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi. Devreyi 43-26 üstünlükle geçen sarı-lacivertliler, maçı da 72-65 kazanmayı başardı. Fenerbahçe Beko, 5'i üst üste olmak üzere ligdeki 8. galibiyetini elde etti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris'i yendi
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THY EuroLeague'de 10. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Beko, ligdeki 10. hafta maçında deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a konuk oldu.

Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi takım 21-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte çok etkili bir oyun ortaya koyarak rakibinin sadece 5 sayı atmasına izin veren Fenerbahçe, soyunma odasına 43-26 üstün gitti.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris'i yendi - Resim : 1

Üçüncü periyotta Zalgiris, taraftarının da desteğini arkasına alarak toparlandı. Litvanya temsilcisinin farkı azaltmasına rağmen son çeyreğe Fenerbahçe Beko'nun 52-47 üstünlüğüyle gidildi.

Dördüncü periyotta daha az hata yapan Fenerbahçe Beko, son saniyelerde serbest atışlardan bulduğu kritik basketlerle karşılaşmayı 72-65 kazandı.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris'i yendi - Resim : 2

Sarı-lacivertli takımda 18 sayı kaydeden Nigel Hayes-Davis ile 17 sayı üreten Marko Guduric, galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, 5'i üst üste olmak üzere organizasyonda 8. galibiyetini aldı. Zalgiris ise sahasında ilk, toplamda ise 4. yenilgisini yaşadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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