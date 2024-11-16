Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris'i yendi
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 10. haftasında deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi. Devreyi 43-26 üstünlükle geçen sarı-lacivertliler, maçı da 72-65 kazanmayı başardı. Fenerbahçe Beko, 5'i üst üste olmak üzere ligdeki 8. galibiyetini elde etti.
THY EuroLeague'de 10. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Beko, ligdeki 10. hafta maçında deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a konuk oldu.
Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi takım 21-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte çok etkili bir oyun ortaya koyarak rakibinin sadece 5 sayı atmasına izin veren Fenerbahçe, soyunma odasına 43-26 üstün gitti.
Üçüncü periyotta Zalgiris, taraftarının da desteğini arkasına alarak toparlandı. Litvanya temsilcisinin farkı azaltmasına rağmen son çeyreğe Fenerbahçe Beko'nun 52-47 üstünlüğüyle gidildi.
Dördüncü periyotta daha az hata yapan Fenerbahçe Beko, son saniyelerde serbest atışlardan bulduğu kritik basketlerle karşılaşmayı 72-65 kazandı.
Sarı-lacivertli takımda 18 sayı kaydeden Nigel Hayes-Davis ile 17 sayı üreten Marko Guduric, galibiyette önemli rol oynadı.
Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, 5'i üst üste olmak üzere organizasyonda 8. galibiyetini aldı. Zalgiris ise sahasında ilk, toplamda ise 4. yenilgisini yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı