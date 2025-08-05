Fenerbahçe, Feyenoord maçına hazır: Mourinho’dan taktik prova

Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri’ndeki sabah idmanıyla hazırlıkları tamamladı. Mourinho kısa bir konuşma yaptı; çalışma ısınma, 8’e 2 ve taktik bölümleriyle sürdü. Talisca takımla çalıştı; Rodrigo Becao ile Mert Hakan düz koşu yaptı. Kafile 14.30’da Hollanda’ya uçacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Fenerbahçe, Feyenoord maçına hazır: Mourinho’dan taktik prova
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Feyenoord ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün sabah Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Jose Mourinho çalışmanın başında sahada oyunculara kısa bir motivasyon konuşması yaptı.

İdman ısınma hareketleriyle başladı, ardından 8’e 2 top kapma çalışıldı. Basına kapalı bölümde ise Feyenoord karşılaşmasının taktik detayları üzerinde duruldu.

Sakatlığını atlatan Anderson Talisca takımla birlikte idmana katıldı. Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş ise sahada düz koşu yaptı.

Sarı-lacivertli kafile, bugün 14.30’da özel uçakla Hollanda’ya hareket edecek. Karşılaşma öncesinde Teknik Direktör Jose Mourinho ve Mert Hakan Yandaş, De Kuip’te TSİ 19.15’te basın toplantısı düzenleyecek.

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