Fenerbahçe kesenin ağzını açtı: Osimhen'i gölgede bırakacak yıldız transferi

Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray’ın Victor Osimhen planını gölgede bırakacak bir hamle için düğmeye bastı.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, en az iki santrfor transferi yapmayı planlıyor. Sezon sonunda Edin Dzeko, En-Nesyri ve Cenk Tosun’un takımdan ayrılması beklenirken, bu boşluğu yıldız isimlerle doldurmak hedefleniyor. Mourinho’nun onay verdiği golcü listesi, camiada büyük beklenti yarattı.

Fenerbahçe’nin transfer listesinin ilk sırasında, Juventus forması giyen Dusan Vlahovic ile Liverpool’un Uruguaylı yıldızı Darwin Nunez bulunuyor. Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin de radarında olan iki isim için sarı-lacivertli yönetim, tüm ekonomik imkanları seferber etmeye hazır.

Yönetim, bu iki yıldız için temaslara şimdiden başlamış durumda. Transferin gerçekleşmesi zorlu görünse de, Mourinho faktörü ve Fenerbahçe’nin iddialı projeleri süreci farklı bir noktaya taşıyabilir.