Fenerbahçe - U.S Gilloise maçı canlı izle! TRT 1 canlı maç izle

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, lig aşamasındaki ilk hafta maçında seyircisi önünde Ülker Stadı'nda U.S Gilloise'yı ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu da 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona Avrupa kupalarında kötü bir başlangıç yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik galibiyetlerle elemeyi başaran Fenerbahçe, 3. eleme turunda ise Lille ile karşı karşıya geldi. Rakibiyle oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanş maçından da sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Fenerbahçe, yeni sezonda lige ise iyi bir başlangıç yaptı. Ligdeki 6 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, son maçında geçtiğimiz cumartesi günü Ülker Stadı'nda oynanan derbide ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, ligde topladığı 13 puanla 2. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'nin rakibi U.S Gilloise ise Belçika liginde geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlamış ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazanmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılan U.S Gilloise bu turda karşılaştığı Slavia Prag'a 3-1 ve 1-0'lık skorlarla yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti ve UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında oynamaya hak kazandı. U.S Gilloise, yeni sezonda Belçika liginde ise 8 maçı geride bıraktı. Bu maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan U.S. Gilloise topladığı 10 puanla 12. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk edeceği ilk hafta maçında Fransız hakem Benoit Bastien görev alacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Müsabakada Mathieu Vernice dördüncü hakem, Bastien Dechepy VAR ve Romain Lissorgue AVAR görevini üstlenecek.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 275. MAÇINA ÇIKIYOR

Fenerbahçe, U.S Gilloise maçıyla Avrupa kupalarında 275. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 274 müsabakada 109'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 56 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 374 kez havalandırırken, kalesinde 391 gol gördü.

FENERBAHÇE'NİN GENİŞ KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.

Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe ile U.S Gilloise arasında oynanacak mücadele ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Futbolseverler karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe-U.S Gilloise maçı, saat 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe-U.S Gilloise maçı TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

