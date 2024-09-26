Galatasaray, İstanbul'da PAOK'u devirdi! Sarı-kırmızılılardan 3-1'lik galibiyet

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başladı. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, ilk hafta maçında Yunanistan ekibi PAOK'u İstanbul'da, RAMS Park'ta konuk etti.

Mücadeleye iyi başlayan Galatasaray, ilk 45 dakikada Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan ile girdiği önemli pozisyonlardan yararlanamadı. PAOK ise uzatma bölümü haricinde net pozisyona giremedi. İki takım da fileleri havalandıramayınca devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, 48. dakikada Abdul Rahman Baba'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Rakibinden baskı yiyen sarı-kırmızılılar, 67. dakikada Giannis Konstantelias'ın golüne engel olamayınca skora denge geldi.

İlerleyen dakikalarda oyuna ağırlığını koyan Galatasaray, 75. dakikada Yunus Akgün ile bir kez daha ağları sarsarak 2-1'lik üstünlük kurdu. Kısa süreli paniğe rağmen değişikliklerle oyunu tutan sarı-kırmızılılar, 90+5. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

AVRUPA LİGİ'NDE İYİ PERFORMANS SÜRÜYOR

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 15 maçta sadece 2 kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 15 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, söz konusu maçların 7'sini kazanırken 6'sından beraberlikle ayrıldı. "Cimbom" sadece 2 maçta rakiplerinin üstünlüğünü engelleyemedi.

Galatasaray ayrıca, iç sahada Yunan takımlarıyla yaptığı 4. maçı da kazandı.

Tarihinde Avrupa kupalarında Yunan takımlarıyla 7. kez karşılaşan sarı-kırmızılı takım, 6. galibiyetini aldı. Yunan temsilcilerini 4. kez konuk eden Galatasaray, söz konusu maçların tamamından galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Yunan takımlarına karşı tek yenilgisini 21 sene önce deplasmanda yaşadı.

MAURO ICARDI GOLLE DÖNDÜ

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, çıktığı ilk maçta fileleri havalandırdı.

Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos'ta yapılan Adana Demirspor müsabakasında sakatlanan Icardi, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemedi. Fenerbahçe derbisinde kadroda olmasına rağmen süre almayan Icardi, PAOK müsabakasının 77. dakikasında Osimhen'in yerine oyuna dahil oldu.

Mauro Icardi, sakatlığının ardından döndüğü ilk maçın 90+5. dakikasında skoru 3-1'e getiren golü atarak takımını rahatlattı.

YUNUS YILDIZLAŞMAYA DEVAM EDİYOR

Galatasaray'da Yunus Akgün, skor üretmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen ve farklı takımlara kiralanan Yunus, bu sezon düzenli süre bulmaya başladı. Geçen sezonlarda düşük skor katkısıyla bekleneni veremeyen Yunus, bu sezon çıktığı 8. resmi müsabakada 2 gole ulaştı. Yunus, söz konusu golleri son 3 maçta atarak dikkati çekti.

OSIMHEN'İN GOL ŞANSSIZLIĞI

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla gole çok yaklaşmasına rağmen şanssızlığını kıramadı.

Galatasaray'daki ilk maçına Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Park'ta yapılan Çaykur Rizespor müsabakasıyla çıkan 25 yaşındaki santrfor, 25. dakikada şık bir kafa vuruşu yaptı. Kaleye yönelen top ağlarla buluştu. Fileleri havalandırdığını düşünen Osimhen'in sevinci golün son anda ayak koyan Abdülkerim Bardakcı'ya yazılmasıyla yarıda kaldı.

Oshimhen, PAOK müsabakasında da benzer bir olay yaşadı. Mücadelenin 48. dakikasında Dries Mertens'in sağdan kullandığı kornerde yükselen Osimhen yine kafa vuruşunu yaptı. Kaleye yönelen top, savunma oyuncusu Rahman Baba'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti. UEFA, golü Baba'ya yazınca Nijeryalı santrforun, istatistiklerindeki gol bölümü boş kaldı.

GÜNAY, GÜVEN VERDİ

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, ilk yarının uzatma bölümünde kritik bir kurtarışa imza attı.

Cezalı Muslera'nın yokluğunda kaleyi devralan Günay, 45+1. dakikada karşı karşıya pozisyonda Giannis Konstantelias'ın şutunda gole izin vermedi. 33 yaşındaki file bekçisi, iyi oynamalarına rağmen golü bulamadıkları ilk yarının 0-0 sona ermesini sağladı.

ICARDI'DEN MAÇ SONU "ÜÇLÜ"SÜ

Galatasaray'da klasikleşen "üçlü" tezahüratını galibiyetin ardından Mauro Icardi yaptırdı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, PAOK galibiyetini kale arkasındaki taraftarlarla karşılıklı marş söyleyerek kutladı. Galatasaray'ın galibiyetlerinden sonra klasik haline gelen "üçlü" tezahüratını taraftarın isteği üzerine 3 maç sonra sahalara golle dönen Icardi başlattı.

İZMİR MARŞI VE ONUNCU YIL MARŞI ÇALINDI

Galatasaray, Yunanistan temsilcisi PAOK karşısında milli değerleri yansıtan marşlar çaldırdı.

Karşılaşma öncesinde bazı Yunan taraftarlarla yaşanan gerginlik sonrasında stat hoparlörlerinden İzmir Marşı çalan sarı-kırmızılı kulüp, mücadele sonrasında da Onuncu Yıl Marşı'na yer verdi.