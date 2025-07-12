Fenerbahçe yönetiminde deprem! Başkan Vekili Erol Bilecik istifa etti

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini kamuoyuyla paylaştı. Bilecik, geçtiğimiz dönemde eylül ayında yapılacak olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıklamıştı.

Bilecik, “Son dönemde şahsım ve ailem üzerinden kulübümüzü hedef alan karalama kampanyaları nedeniyle, eylül ayındaki olağanüstü kongrede yönetim kurulu üyeliğine aday olmayacağım yönündeki kararımı kamuoyuna duyurmuştum.” ifadelerini kullandı.

“YENİ SEZONDA SADECE BİRLİK OLMALIYIZ”

Kulübün kurumsallaşması ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlamak için bu kararı aldığını belirten Bilecik, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Ne yazık ki bu süreçte şahsıma yöneltilen saldırıların kulübümüzün gündemini meşgul etmeyi sürdürdüğünü gözlemliyorum. Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe’mizin yalnızca birlik ve başarı hedeflerine odaklanması gerektiğine yürekten inanıyorum. Bu nedenle, bugün itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa etme kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyorum.”

“MALİ YENİDEN DOĞUŞUN TEMELİ ATILDI”

Görev süresince kulübün borç yükünü azaltma ve mali yapıyı düzeltme amacıyla büyük mücadele verdiklerini belirten Bilecik, kulübün artık sürdürülebilir bir borç seviyesine ulaştığını vurguladı:

“Ve bugün, büyük bir iç huzurla ifade ediyorum ki; kulübümüzün finansal borç yükü artık sürdürülebilir bir düzeye ulaşmıştır. Çok yakın bir gelecekte, mali bağımsızlığımızı kazanacağımız günlerin müjdesini Sayın Başkanımız Ali Koç camiamıza verecektir. Emin olun, bu sadece bir mali başarı değil; kulübümüz adına bir yeniden doğuş hamlesidir.”

“EN BÜYÜK ONURUM FENERBAHÇE’YE HİZMET OLDU”

Fenerbahçe’ye hizmet etmeyi hayatının en büyük onurlarından biri olarak nitelendiren Erol Bilecik, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bizlere güvenen, destek olan, her daim iyi niyetini hissettiren ve eleştirilerini samimiyetle ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Yedi yıllık süreçte bilmeden, istemeden kalbini kırdığım herkesin anlayışına sığınıyorum. Bu vesileyle, birlikte görev yapmaktan büyük bir gurur duyduğum başta Sayın Başkanımız Ali Koç olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine, kulüp çalışanlarımıza ve büyük Fenerbahçe camiasına gönülden teşekkür ediyorum.”