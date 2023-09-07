Fenerbahçe'den kritik çağrı: 9 Eylül

Fenerbahçe Yönetimi, "Çağdaş normlara ve yeni spor yasasına uygun bir tüzük" sloganıyla harekete geçti.

FENERBAHÇE'DEN KRİTİK ÇAĞRI: 9 EYLÜL

Yapılan hukuki çalışmaların ardından Yönetim, 17 Ağustos'ta olağanüstü tüzük tadil kongresinin 2 Eylül'de yapılacağını ilan etti. Bu tarihte beklendiği gibi toplantıda yeter sayısı sağlanamadığı için genel kurul 9 Eylül'e ertelendi.

Üye sayısı 30 bine dayanan ve Türkiye'nin dört bir yanına yayılan Fenerbahçe kongre üyelerinin en az 10'da birinin 10.30'da Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bulunması gerekiyor.

YÖNETİM SEFERBERLİK İLAN ETTİ

2021'de yapılan genel kurulda toplam 28 bin 529 bin üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Daha sonra bu hakkı kazanan üyelerle rakamın 30 bini aştığı biliniyor. Bu da Fenerbahçe'nin cumartesi günkü kongresine en az 3 bin üyenin katılımını zorunlu kılıyor. Aksi halde kongre yapılamayacak. Tüzük tadili de başka bahara kalacak.

FENERİUM'DAN ÜYELERE HEDİYE SÖZÜ

Bu nedenle Fenerbahçe Futbol Takımı, geçen hafta sonu Ankara'da oynanan maça, "Kongre üyelerimizi 9 Eylül'de tüzük tadil kongresine bekliyoruz" pankartıyla çıktı. Yine alışılmışın dışında Teknik Direktör İsmail Kartal tarafından üyelere, "9 Eylül'de Tüzük Tadil Kongresi'nde olacağım. Tüm üyelerimizi bekliyoruz" mesajı gönderildi. Futbol takımı adına da yine üyelerin ceplerine, "Üyelerimizi kongremize bekliyoruz" çağrısı paylaşıldı.

Fenerium da, "Katılan tüm üyelerimize günün anısına sürpriz hediyeler sunacağız" paylaşımıyla sürece destek vermeye çalıştı.