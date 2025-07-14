Fenerbahçe'nin Portekiz kamp kadrosu belli oldu: 28 futbolcu yola çıkıyor

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi Portekiz kampına katılacak 28 kişilik oyuncu listesini açıkladı. Sarı lacivertli ekip, 17-26 Temmuz arasında dört hazırlık maçı oynayacak.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Fenerbahçe'nin Portekiz kamp kadrosu belli oldu: 28 futbolcu yola çıkıyor
Yayınlanma:

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz kampına katılacak oyuncu listesini duyurdu. Sarı lacivertli ekipte 28 futbolcu kamp kadrosuna dahil edildi. Takım bugün Portekiz'e hareket edecek.

Kamp, 27 Temmuz’a kadar sürecek. Fenerbahçe, hazırlık maçlarının ardından çalışmalarına İstanbul’da devam edecek.

Hazırlık maçları programı:

17 Temmuz: Fenerbahçe - Portimonense
20 Temmuz: Fenerbahçe - Sunderland
23 Temmuz: Fenerbahçe - Al Ittihad
26 Temmuz: Fenerbahçe - Benfica

Fenerbahçe’nin kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

Asgari ücrete yılda iki zam mı geliyor?Asgari ücrete yılda iki zam mı geliyor?Gündem
Deprem bölgesine yapılandırma müjdesi! Borç taksitlerine 2026’ya kadar erteleme geldiDeprem bölgesine yapılandırma müjdesi! Borç taksitlerine 2026’ya kadar erteleme geldiGündem
THY'den bölge ülkelerine uçuş iptali: İran ve Suriye dahil beş ülke!THY'den bölge ülkelerine uçuş iptali: İran ve Suriye dahil beş ülke!Gündem
fenerbahçe portekiz kamp
Günün Manşetleri
20 ilde FETÖ operasyonu!
Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Doğu Perinçek'ten dikkat çeken açıklamalar
20 bin Euro’luk rüşvet pazarlığı kayda alındı, Şile Belediyesi’ndeki skandal büyüyor
719 LGS birincisi iddiasına MEB'den suç duyurusu!
“Silahlar bırakıldı, yeni bir dönem başlıyor”
Doğu Perinçek süreci değerlendirdi
Terör bitti, Türk Milleti yeni yüzyılın mimarı olacak
ULUSAL KANAL IRAK’TAN BİLDİRİYOR!
LGS sonuçları açıklandı!
Çok Okunanlar
14 Temmuz'da sıcak ve sağanak bir arada 14 Temmuz'da sıcak ve sağanak bir arada
Altın haftaya nasıl başladı? Altın haftaya nasıl başladı?
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Akaryakıt fiyatları cep yakıyor
20 ilde FETÖ operasyonu! 20 ilde FETÖ operasyonu!
Yılda iki zam gündemde Yılda iki zam gündemde