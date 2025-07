Fenerbahçe'nin Portekiz kamp kadrosu belli oldu: 28 futbolcu yola çıkıyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz kampına katılacak oyuncu listesini duyurdu. Sarı lacivertli ekipte 28 futbolcu kamp kadrosuna dahil edildi. Takım bugün Portekiz'e hareket edecek.

Kamp, 27 Temmuz’a kadar sürecek. Fenerbahçe, hazırlık maçlarının ardından çalışmalarına İstanbul’da devam edecek.

Hazırlık maçları programı:

17 Temmuz: Fenerbahçe - Portimonense

20 Temmuz: Fenerbahçe - Sunderland

23 Temmuz: Fenerbahçe - Al Ittihad

26 Temmuz: Fenerbahçe - Benfica



Fenerbahçe’nin kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:



İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.