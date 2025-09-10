Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Tedesco açıklama yaptı: Kendisi her şeyden önce büyük bir insan ve büyük bir teknik direktördü

Fenerbahçe Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, taraftarlara birlik çağrısında bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulunan İtalyan çalıştırıcı, Fenerbahçe’de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“Atmosfer gerçekten harika. Geldiğimde burada çalışanların yarısı beni bekliyordu. Bu benim için etkileyici. Buradaki geleneği ve tutkuyu hissedebiliyorsunuz. Dolayısıyla hoşuma giden konu olarak bunu söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

“HER TURNUVADA EN İYİSİNİ HEDEFLİYORUZ”

Kulübün hedeflerine değinen Tedesco, “Her turnuvada en iyisini hedefliyoruz. Tüm kulvarlarda en iyisini elde etmek için buradayız ama bunu yapmak için de ilk andan itibaren çok sıkı çalışmalıyız. Lig ve Avrupa’da hedeflerimiz var.” dedi.

Transfer süreci hakkında da konuşan 39 yaşındaki teknik adam, “Şubat ayından bu yana birçok kulüpten teklifler aldım ancak Fenerbahçe’den gelen teklif bambaşka bir his uyandırdı. Almanya’da ve çevremde çok fazla Fenerbahçe taraftarı var. Bu duyguyu biliyordum ve kariyerimde yaşamak istiyordum.” ifadelerini kullandı.

“DAUM’U HEP BÜYÜK BİR TEKNİK DİREKTÖR OLARAK HATIRLADIM”

Tedesco, Fenerbahçe’de daha önce görev yapan Christoph Daum için de, “Stuttgart’ı çalıştırdı ve şampiyon yaptı. Stuttgart da benim takımım. Onunla ilgili çok güzel anılarım var. Büyük bir insan ve büyük bir teknik direktördü.” dedi.

“HER ŞEYDEN ÖNCE AİLE OLMAYA İHTİYACIMIZ VAR”

Taraftarlara seslenen Tedesco, “Taraftarlarımızın teknik direktörü olmaktan dolayı çok gururluyum. Bizim maç maç hedeflerimize ulaşabilmemiz için herkese ihtiyacımız var. Her şeyden önce aile olmaya ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Burada olmaktan dolayı çok gururluyum ve Fenerbahçe ile maça çıkmak için sabırsızlanıyorum.” şeklinde konuştu.