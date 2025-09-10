Kocaeli’nin Gebze ilçesinde anne ve 5 yaşındaki kızı evlerinde ölü bulundu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde komşuların kötü koku ihbarı üzerine girilen dairede anne Dursune Bilgili ile 5 yaşındaki kızı Havva Nur Anzerli ölü bulundu. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde anne ve 5 yaşındaki kızı evlerinde ölü bulundu.

Olay, Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak’taki bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Komşuların kötü koku ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı kilitli olan daireye itfaiye ekipleri balkondan girerek ulaştı.

Ekipler, evde 50 yaşındaki Dursune Bilgili ile 5 yaşındaki kızı Havva Nur Anzerli’nin cansız bedenine ulaştı. Sağlık ekipleri, anne ve kızın yaklaşık 8-10 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Dursune Bilgili’nin eşinden boşandığı, 15-16 yaşlarında bir oğlunun daha bulunduğu öğrenildi.

Anne ve kızın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

