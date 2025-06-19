Filenin Sultanları Kanada’yı ezdi geçti!

2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi’nin İstanbul’da düzenlenen ikinci haftasında Filenin Sultanları, etkileyici bir performans sergileyerek Kanada’yı 3-0 mağlup etti. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada taraftar desteğini arkasına alan milliler, rakibine set şansı bile tanımadı.

Müsabakanın ilk setine hızlı başlayan Daniele Santarelli’nin öğrencileri, hem hücum hem savunmada üstün bir oyun sergileyerek seti 25-16’lık skorla kazandı.

İkinci sette de kontrolü elden bırakmayan Filenin Sultanları, özellikle blok ve servis sayılarında etkili bir grafik çizdi. Ay-yıldızlılar bu seti de 25-18 kazanarak durumu 2-0’a getirdi.

Karşılaşmanın üçüncü setinde Kanada, oyuna denge getirmeye çalıştı. Ancak milli takım, kritik anlarda hata yapmayarak seti 26-24’lük skorla hanesine yazdırdı ve mücadeleden 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle birlikte Türkiye, Milletler Ligi’nde çıktığı 6. maçtan da zaferle ayrılarak yoluna namağlup devam etti.

Ay-yıldızlı ekip, Milletler Ligi’ndeki bir sonraki karşılaşmasında Güney Kore ile kozlarını paylaşacak. Mücadele, 21 Haziran Cuma günü saat 19.00’da oynanacak.